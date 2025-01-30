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Затримання українця через "загрозу держперевороту" у Словаччині: що кажуть у Сибіги

Фото: у МЗС України відреагували на затримання українця у Словаччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Міністерству закордонних справ України відомо про затримання українця через "загрозу держперевороту" у Словаччині. Дипломати тримають справу на особливому контролі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар у прес-службі МЗС України.

"Міністерству закордонних справ України відомо про затримання у Словаччині за звинуваченням у “загрозі національній безпеці” громадянина України 1966 року народження", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, посольство України в Словацькій Республіці одразу встановило зв'язок із затриманим та його рідними, а консули надають необхідну підтримку громадянину, який також має приватного адвоката.

"Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України в Словацькій Республіці вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з'ясування підстав затримання", - додали в МЗС, підкресливши, що українські дипломати тримають справу на особливому контролі.

Затримання українця у Словаччині

30 січня у Словаччині затримали українця у зв'язку з нібито "загрозою державного перевороту". Йому загрожує депортація.

Тим часом посла Словаччини в Україні Павела Віздалу викликали до Міністерства закордонних справ. Це сталося у зв'язку із заявами Братислави про нібито "втручання" України у справи Словаччини.

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МЗС УкраїниЗатриманняДержпереворот