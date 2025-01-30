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Задержание украинца из-за "угрозы госпереворота" в Словакии: что говорят у Сибиги

Фото: в МИД Украины отреагировали на задержание украинца в Словакии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Министерству иностранных дел Украины известно о задержании украинца из-за "угрозы госпереворота" в Словакии. Дипломаты держат дело на особом контроле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий в пресс-службе МИД Украины.

"Министерству иностранных дел Украины известно о задержании в Словакии по обвинению в "угрозе национальной безопасности" гражданина Украины 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, посольство Украины в Словацкой Республике сразу установило связь с задержанным и его родными, а консулы оказывают необходимую поддержку гражданину, который также имеет частного адвоката.

"Настаиваем на необходимости соблюдения словацкой стороной законных прав и интересов гражданина Украины. Посольство Украины в Словацкой Республике уже обратилось в компетентные органы Словакии для выяснения оснований задержания", - добавили в МИД, подчеркнув, что украинские дипломаты держат дело на особом контроле.

 

Задержание украинца в Словакии

30 января в Словакии задержали украинца в связи с якобы "угрозой государственного переворота". Ему грозит депортация.

Тем временем посла Словакии в Украине Павела Виздалу вызвали в Министерство иностранных дел. Это произошло в связи с заявлениями Братиславы о якобы "вмешательстве" Украины в дела Словакии.

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