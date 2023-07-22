Затримання Гіркіна розлютить російських блогерів та деяких солдатів, - розвідка Британії

Затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна може розлютити спільноту російських військових блогерів та деяких солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.
"Колишній російський розвідник і провідний націоналістичний військовий блогер Ігор Гіркін майже напевно був заарештований за звинуваченням в "екстремізмі" 21 липня 2023 року", - пише пресслужба.
Зазначається, що колишній ватажок бойовиків вже давно критикує Міністерство оборони Росії через ведення війни. Однак в останні дні коментарі перейшли до прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.
Затримання терориста ймовірно розлютить інших членів спільноти військових блогерів, а також деяких військовослужбовців, які вважають Гіркіна проникливим аналітиком та патріотом.
"Хоча Гіркін не є союзником групи "Вагнера", він, ймовірно, був готовий розширити межі публічної критики лише в контексті невдалого заколоту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина в червні 2023 року. Табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилося", - пише пресслужба.
Вчора, 21 липня, в ЗМІ поширилась інформація про затримання терориста, колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна. Через деякий це підтвердила його дружина.
Причиною затримання стали підозри в екстремізмі. Пізніше суд у Москві ухвалив рішення заарештувати колишнього ватажка бойовиків до 18 вересня. Гіркін скиглив через нібито проблеми зі здоров'ям та просив обрати для нього інший запобіжний захід.
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