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Задержание Гиркина разозлит российских блоггеров и некоторых солдат, - разведка Британии

Фото: Игорь Гиркин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Задержание бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина может разозлить сообщество российских военных блоггеров и некоторых солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

"Бывший российский разведчик и ведущий националистический военный блогер Игорь Гиркин почти наверняка был арестован по обвинению в "экстремизме" 21 июля 2023 года", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что бывший главарь боевиков уже давно критикует Министерство обороны России из-за ведения войны. Однако в последние дни комментарии перешли к прямой критике российского диктатора Владимира Путина.

Задержание террориста вероятно разозлит других членов сообщества военных блогеров, а также некоторых военнослужащих, которые считают Гиркина проницательным аналитиком и патриотом.

"Хотя Гиркин не является союзником группы "Вагнера", он, вероятно, был готов расширить границы публичной критики только в контексте неудачного мятежа главаря "Вагнера" Евгения Пригожина в июне 2023 года. Табу на открытую критику путинского режима значительно ослабло", - пишет пресс-служба.

Задержание Гиркина

Вчера, 21 июля, в СМИ распространилась информация о задержании террориста, бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина. Через некоторое это подтвердила его жена.

Причиной задержания стали подозрения в экстремизме. Позже суд в Москве принял решение арестовать бывшего главаря боевиков до 18 сентября. Гиркин скулил из-за якобы проблем со здоровьем и просил выбрать для него другую меру пресечения.

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