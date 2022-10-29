Затриманий у Норвегії бразильський вчений-шпигун виявився офіцером ГРУ, - ЗМІ

Норвезький суд висунув Мікушину обвинувачення у шпигунстві. При цьому розслідувачі відзначали, що цей шпигун залишив таку кількість цифрових слідів, що можна дійти висновку: він робив усе, аби "засвітитися". Так, пароль, який він використовував для свого університетського акаунту, застосовували ще кілька людей.

Розслідувачі дізналися, що Мікушин у 2006 році закінчив Військово-дипломатичну академію ГРУ і зміг отримати бразильський паспорт на тій підставі, що нібито його мати була бразилійкою.

У 2011 році Мікушин вирушив навчатися до канадського Університету Калгарі. Певний час він займався там "дослідницькою" роботою і в 2019 році навіть опублікував статтю, що доводить необхідність нових військових баз в Арктиці.

У 2021 році Мікушин прибув до Норвегії з метою участі у дослідницькій програмі в Університеті Тромсе, яка, у тому числі, включала вивчення "гібридних загроз". Проте його діяльність не обмежувалася Норвегією. Наприклад, лише місяць тому він взяв участь у тренінгу у Вільнюсі, організованому за підтримки ЄС та присвяченому "гібридній війні". Однією із тем тренінгу було, "як реагувати у разі саботажу на газопроводі "Північний потік", що безумовно актуально для РФ.

Правоохоронні органи Норвегії повідомили адвокату Мікушина, що шпигуна планують депортувати. Проте депортація до Росії навряд чи буде можливою, оскільки поки що Москва не визнає Мікушина громадянином Росії.