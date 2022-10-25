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У Норвегії затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на РФ

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Норвегія, Вівторок 25 жовтня 2022 15:16
У Норвегії затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на РФ Фото: У Норвегії затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Служба безпеки Норвегії затримала в місті Тромсе людину, яка, за підозрою влади королівства, займалася шпигунською діяльністю на користь РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NRK.

"Чоловік приїхав у Тромсе під виглядом бразильського вченого", - повідомляє видання.

Проте норвезькі спецслужби вважають, що він насправді був російським шпигуном і мав дізнатися про секрети національної безпеки Норвергії. Затриманий - громадянин Бразилії у віці 30-40 років.

Як повідомляє видання, поліція вважає, що він користується підробленими документами, а насправді є громадянином Росії та працює на російську розвідку.

Нагадаємо, що нещодавно норвезька поліція затримала росіянина за підозрою у шпигунстві.

Також пізніше у Норвегії затримали ще одного російського "туриста" з дроном.

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