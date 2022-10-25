У Норвегії затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на РФ

Служба безпеки Норвегії затримала в місті Тромсе людину, яка, за підозрою влади королівства, займалася шпигунською діяльністю на користь РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NRK .

"Чоловік приїхав у Тромсе під виглядом бразильського вченого", - повідомляє видання.

Проте норвезькі спецслужби вважають, що він насправді був російським шпигуном і мав дізнатися про секрети національної безпеки Норвергії. Затриманий - громадянин Бразилії у віці 30-40 років.

Як повідомляє видання, поліція вважає, що він користується підробленими документами, а насправді є громадянином Росії та працює на російську розвідку.