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У Норвегії затримали ще одного російського "туриста" з дроном

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Норвегія, Субота 22 жовтня 2022 02:34
У Норвегії затримали ще одного російського "туриста" з дроном Фото: у Норвегії затримали ще одного російського "туриста" з дроном (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Поліція Норвегії заарештувала ще одного росіянина, який запускав дрон усупереч забороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Росіянина було затримано в четвер увечері, а в суботу суд визначить йому запобіжний захід.

Деякі з цих росіян, як підозрюють норвежці, вели знімання важливих об'єктів, але загалом росіянам у Норвегії в принципі зараз заборонено керувати дронами.

Норвезька влада в лютому, закриваючи разом з усією Європою повітряний простір для Росії, поширила заборону і на управління безпілотними апаратами.

Затриманих росіян у МЗС РФ назвали "туристами".

Раніше ми писали, що в Норвегії четверо росіян заарештовано за підозрою у незаконному фотографуванні секретних об'єктів. Арешти відбулися минулого тижня. Серед заарештованих виявився і син колишнього голови "РЖД" та соратника президента РФ Володимира Якуніна.

Також стало відомо, що норвезька поліція затримала росіянина в аеропорту міста Тромсе та звинуватила його в управлінні дроном.

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