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Задержанный в Норвегии бразильский ученый-шпион оказался офицером ГРУ, - СМИ

Фото: в Норвегии задержали российского шпиона, выдававшего себя за бразильского ученого (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Задержанный в Норвегии псевдопрофессор Арктического университета Тромсе Жосе Ассис Джиаммариа оказался кадровым офицером Главного разведывательного управления РФ. Его подлинное имя Михаил Микушин, и он родился в Екатеринбурге Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на твит руководителя группы расследователей Bellingcat Христо Грозева и портал The Insider.

Норвежский суд выдвинул Микушину обвинение в шпионаже. При этом расследователи отмечали, что этот шпион оставил такое количество цифровых следов, что можно сделать вывод: он делал все, чтобы "засветиться". Например, пароль, который он использовал для своего университетского аккаунта, применяли еще несколько человек.

Расследователи узнали, что Микушин в 2006 году окончил Военно-дипломатическую академию ГРУ и смог получить бразильский паспорт на том основании, что якобы его мать была бразильянкой.

В 2011 году Микушин отправился учиться в канадский Университет Калгари. Некоторое время он занимался там "исследовательской" работой и в 2019 году даже опубликовал статью, обосновывающую необходимость новых военных баз в Арктике.

В 2021 году Микушин прибыл в Норвегию с целью участия в исследовательской программе в Университете Тромсе, которая, в том числе, включала изучение "гибридных угроз". Однако его деятельность не ограничивалась Норвегией. Например, всего месяц назад он принял участие в тренинге в Вильнюсе, организованном при поддержке ЕС и посвященном "гибридной войне". Одной из тем тренинга было "как реагировать в случае саботажа на газопроводе "Северный поток", что безусловно актуально для РФ.

Правоохранительные органы Норвегии сообщили адвокату Микушина, что шпиона планируют депортировать. Однако депортация в Россию вряд ли будет возможной, поскольку пока Москва не признает Микушина гражданином России.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсе человека, который, по подозрению властей королевства, занимался шпионской деятельностью в пользу РФ. Этим человеком и оказался Михаил Микушин.

Позже полиция Норвегии арестовала еще одного россиянина, запускавшего дрон вопреки запрету.

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