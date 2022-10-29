Задержанный в Норвегии бразильский ученый-шпион оказался офицером ГРУ, - СМИ

Норвежский суд выдвинул Микушину обвинение в шпионаже. При этом расследователи отмечали, что этот шпион оставил такое количество цифровых следов, что можно сделать вывод: он делал все, чтобы "засветиться". Например, пароль, который он использовал для своего университетского аккаунта, применяли еще несколько человек.

Расследователи узнали, что Микушин в 2006 году окончил Военно-дипломатическую академию ГРУ и смог получить бразильский паспорт на том основании, что якобы его мать была бразильянкой.

В 2011 году Микушин отправился учиться в канадский Университет Калгари. Некоторое время он занимался там "исследовательской" работой и в 2019 году даже опубликовал статью, обосновывающую необходимость новых военных баз в Арктике.

В 2021 году Микушин прибыл в Норвегию с целью участия в исследовательской программе в Университете Тромсе, которая, в том числе, включала изучение "гибридных угроз". Однако его деятельность не ограничивалась Норвегией. Например, всего месяц назад он принял участие в тренинге в Вильнюсе, организованном при поддержке ЕС и посвященном "гибридной войне". Одной из тем тренинга было "как реагировать в случае саботажа на газопроводе "Северный поток", что безусловно актуально для РФ.

Правоохранительные органы Норвегии сообщили адвокату Микушина, что шпиона планируют депортировать. Однако депортация в Россию вряд ли будет возможной, поскольку пока Москва не признает Микушина гражданином России.