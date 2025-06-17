Без пробок и дешевле маршрутки: из Киева будет ездить удобный региональный экспресс УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает региональный экспресс, который будет соединять Киевскую и Житомирскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Когда УЗ запускает новый региональный экспресс

Согласно информации акционерного общества, уже вскоре на маршрут выйдет региональный экспресс №856/855 сообщением "Житомир - Киев - Житомир".

Уточняется, что его запускают с 27 июня 2025 года.

В УЗ сообщили также, что благодаря ему в Житомир из столицы можно будет доехать:

за гарантированные 2 часа с лишним - без пробок;

с качественными туалетами;

с достаточным местом для багажа.

"Кроме того, билет на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки", - добавили в компании.

Какой поезд будет курсировать на этом маршруте

В "Укрзализныце" сообщили, что на этом маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с местами для сидения 3-го класса - комфортный, светлый и просторный.

Отмечается, что он имеет:

инклюзивный салон с местами для людей с инвалидностью;

места для велосипедов;

пеленальные столики;

таблички шрифтом Брайля;

возможность зарядить гаджеты.

Где будет останавливаться экспресс и чем это удобно

Гражданам рассказали, что региональный экспресс будет останавливаться только в Фастове.

Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие пригородными поездами в направлении:

Белой Церкви;

Мироновки.

В то же время в Киеве жители региона смогут осуществить пересадку на международные поезда в Будапешт и Перемышль.

Вместе с тем в УЗ напомнили, что сейчас также курсируют ежедневные пригородные поезда:

№7034 "Житомир - Киев" (отправление - в 07:48 и прибытие - в 11:35);

№7037 "Киев - Житомир" (отправление - в 15:29 и прибытие - в 18:53).

График движения экспресса УЗ из Киева и обратно

В УЗ поделились также графиком движения электропоезда, который будет курсировать ежедневно в будни.

Электропоезд №855 "Киев - Житомир" с 27 июня будет ездить так:

отправление с начальной станции - в 17:48;

отправление из Фастова - в 18:30;

прибытие на конечную остановку - в 19:58.

Электропоезд №856 "Житомир - Киев" с 30 июня будет курсировать с учетом ремонтных работ на участке:

отправление с начальной станции - в 06:18;

отправление из Фастова - в 07:49;

прибытие на конечную остановку - в 08:44.

Между тем с 1 августа электропоезд №856 "Житомир - Киев" будет ездить несколько быстрее:

отправление с начальной станции - в 06:18;

отправление из Фастова - в 07:49;

ускорение и прибытие на конечную остановку - в 08:37.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)