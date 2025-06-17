Без пробок и дешевле маршрутки: из Киева будет ездить удобный региональный экспресс УЗ
Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает региональный экспресс, который будет соединять Киевскую и Житомирскую области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Когда УЗ запускает новый региональный экспресс
Согласно информации акционерного общества, уже вскоре на маршрут выйдет региональный экспресс №856/855 сообщением "Житомир - Киев - Житомир".
Уточняется, что его запускают с 27 июня 2025 года.
В УЗ сообщили также, что благодаря ему в Житомир из столицы можно будет доехать:
- за гарантированные 2 часа с лишним - без пробок;
- с качественными туалетами;
- с достаточным местом для багажа.
"Кроме того, билет на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки", - добавили в компании.
Какой поезд будет курсировать на этом маршруте
В "Укрзализныце" сообщили, что на этом маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с местами для сидения 3-го класса - комфортный, светлый и просторный.
Отмечается, что он имеет:
- инклюзивный салон с местами для людей с инвалидностью;
- места для велосипедов;
- пеленальные столики;
- таблички шрифтом Брайля;
- возможность зарядить гаджеты.
Где будет останавливаться экспресс и чем это удобно
Гражданам рассказали, что региональный экспресс будет останавливаться только в Фастове.
Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие пригородными поездами в направлении:
- Белой Церкви;
- Мироновки.
В то же время в Киеве жители региона смогут осуществить пересадку на международные поезда в Будапешт и Перемышль.
Вместе с тем в УЗ напомнили, что сейчас также курсируют ежедневные пригородные поезда:
- №7034 "Житомир - Киев" (отправление - в 07:48 и прибытие - в 11:35);
- №7037 "Киев - Житомир" (отправление - в 15:29 и прибытие - в 18:53).
График движения экспресса УЗ из Киева и обратно
В УЗ поделились также графиком движения электропоезда, который будет курсировать ежедневно в будни.
Электропоезд №855 "Киев - Житомир" с 27 июня будет ездить так:
- отправление с начальной станции - в 17:48;
- отправление из Фастова - в 18:30;
- прибытие на конечную остановку - в 19:58.
Электропоезд №856 "Житомир - Киев" с 30 июня будет курсировать с учетом ремонтных работ на участке:
- отправление с начальной станции - в 06:18;
- отправление из Фастова - в 07:49;
- прибытие на конечную остановку - в 08:44.
Между тем с 1 августа электропоезд №856 "Житомир - Киев" будет ездить несколько быстрее:
- отправление с начальной станции - в 06:18;
- отправление из Фастова - в 07:49;
- ускорение и прибытие на конечную остановку - в 08:37.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что новый рейс УЗ запускают между Киевом и Львовом.
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