ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Без пробок и дешевле маршрутки: из Киева будет ездить удобный региональный экспресс УЗ

Вторник 17 июня 2025 18:16
UA EN RU
Без пробок и дешевле маршрутки: из Киева будет ездить удобный региональный экспресс УЗ Из Киева в Житомир и обратно будет курсировать новый региональный экспресс УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает региональный экспресс, который будет соединять Киевскую и Житомирскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Когда УЗ запускает новый региональный экспресс

Согласно информации акционерного общества, уже вскоре на маршрут выйдет региональный экспресс №856/855 сообщением "Житомир - Киев - Житомир".

Уточняется, что его запускают с 27 июня 2025 года.

В УЗ сообщили также, что благодаря ему в Житомир из столицы можно будет доехать:

  • за гарантированные 2 часа с лишним - без пробок;
  • с качественными туалетами;
  • с достаточным местом для багажа.

"Кроме того, билет на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки", - добавили в компании.

Какой поезд будет курсировать на этом маршруте

В "Укрзализныце" сообщили, что на этом маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с местами для сидения 3-го класса - комфортный, светлый и просторный.

Отмечается, что он имеет:

  • инклюзивный салон с местами для людей с инвалидностью;
  • места для велосипедов;
  • пеленальные столики;
  • таблички шрифтом Брайля;
  • возможность зарядить гаджеты.

Где будет останавливаться экспресс и чем это удобно

Гражданам рассказали, что региональный экспресс будет останавливаться только в Фастове.

Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие пригородными поездами в направлении:

  • Белой Церкви;
  • Мироновки.

В то же время в Киеве жители региона смогут осуществить пересадку на международные поезда в Будапешт и Перемышль.

Вместе с тем в УЗ напомнили, что сейчас также курсируют ежедневные пригородные поезда:

  • №7034 "Житомир - Киев" (отправление - в 07:48 и прибытие - в 11:35);
  • №7037 "Киев - Житомир" (отправление - в 15:29 и прибытие - в 18:53).

График движения экспресса УЗ из Киева и обратно

В УЗ поделились также графиком движения электропоезда, который будет курсировать ежедневно в будни.

Электропоезд №855 "Киев - Житомир" с 27 июня будет ездить так:

  • отправление с начальной станции - в 17:48;
  • отправление из Фастова - в 18:30;
  • прибытие на конечную остановку - в 19:58.

Электропоезд №856 "Житомир - Киев" с 30 июня будет курсировать с учетом ремонтных работ на участке:

  • отправление с начальной станции - в 06:18;
  • отправление из Фастова - в 07:49;
  • прибытие на конечную остановку - в 08:44.

Между тем с 1 августа электропоезд №856 "Житомир - Киев" будет ездить несколько быстрее:

  • отправление с начальной станции - в 06:18;
  • отправление из Фастова - в 07:49;
  • ускорение и прибытие на конечную остановку - в 08:37.

Без пробок и дешевле маршрутки: из Киева будет ездить удобный региональный экспресс УЗБез пробок и дешевле маршрутки: из Киева будет ездить удобный региональный экспресс УЗПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что новый рейс УЗ запускают между Киевом и Львовом.

Читайте также, когда открывается продажа билетов на поезда УЗ и как их можно автоматически отслеживать и выкупать, чтобы запланированная поездка не сорвалась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Житомир Поезда Путешествия Пассажиры
Новости
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде