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Затори неминучі? У Києві на тиждень обмежують рух ключовим проспектом (схема)

Вівторок 10 червня 2025 16:34
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Затори неминучі? У Києві на тиждень обмежують рух ключовим проспектом (схема) У Києві частково обмежуватимуть рух одним із проспектів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Києві відзавтра частково обмежать рух одним з ключових проспектів, через що можуть утворитись затори.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Який саме проспект у Києві перекривають та як надовго

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з середи, 11 червня, частково обмежуватимуть рух проспектом Соборності.

Такі зміни для водіїв триватимуть впродовж тижня - до середи, 18 червня.

Уточнюється, що у цей період дорожники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці:

  • від Дарницької площі;
  • до мосту Патона.

Затори неминучі? У Києві на тиждень обмежують рух ключовим проспектом (схема)Ділянка дороги, на якій рух транспорту буде частково обмежений (карта: kyivcity.gov.ua)

Наголошується, що ремонтні роботи проводитимуть:

  • поетапно;
  • без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві почали обмежувати рух великовагового автомобільного транспорту.

Читайте також, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар і як довго діятимуть обмеження для транспорту та пішоходів.

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