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Пробки неизбежны? В Киеве на неделю ограничивают движение по ключевому проспекту (схема)

Вторник 10 июня 2025 16:34
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Пробки неизбежны? В Киеве на неделю ограничивают движение по ключевому проспекту (схема) В Киеве будут частично ограничивать движение по одному из проспектов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве с завтрашнего дня частично ограничат движение по одному из ключевых проспектов, из-за чего могут образоваться пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Какой именно проспект в Киеве перекрывают и как надолго

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что со среды, 11 июня, частично будут ограничивать движение по проспекту Соборности.

Такие изменения для водителей продлятся в течение недели - до среды, 18 июня.

Уточняется, что в этот период дорожники КП ДЭУ Днепровского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке:

  • от Дарницкой площади;
  • до моста Патона.

Пробки неизбежны? В Киеве на неделю ограничивают движение по ключевому проспекту (схема)Участок дороги, на котором движение транспорта будет частично ограничено (карта: kyivcity.gov.ua)

Отмечается, что ремонтные работы будут проводить:

  • поэтапно;
  • без одновременного перекрытия всех полос движения на указанном участке.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве начали ограничивать движение тяжеловесного автомобильного транспорта.

Читайте также, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

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