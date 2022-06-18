Затопленный корабль, сбитый самолет и 200 минус военных: новые потери России

ВСУ за минувшие сутки уничтожили корабль и самолет российских войск. Также было ликвидировано около 200 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.
Напомним, украинские десантники показали уничтожение с помощью британских гаубиц русского танка и двух боевых машин пехоты.
Добавим, также мы писали, что ВСУ на юге уничтожили тяжелую огнеметную систему, девять бронемашин и несколько артсистем российских войск.
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