Затопленный корабль, сбитый самолет и 200 минус военных: новые потери России

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

личного состава - около 33350 (+200) человек ликвидировано,

танков-1465 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3573 (+10) ед,

артиллерийских систем - 739 (+5) ед,

РСЗО - 233 (+0) ед,

средства ПВО - 98 (+1) ед,

самолетов - 216 (+1) ед,

вертолетов - 180 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 594 (+1),

крылатые ракеты-129 (+0),

корабли / катера - 14 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2513 (+17) ед,

специальная техника - 55 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.

Напомним, украинские десантники показали уничтожение с помощью британских гаубиц русского танка и двух боевых машин пехоты.

Добавим, также мы писали, что ВСУ на юге уничтожили тяжелую огнеметную систему, девять бронемашин и несколько артсистем российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.