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Затопленный корабль, сбитый самолет и 200 минус военных: новые потери России

Фото: ВСУ уже уничтожили более 33 350 оккупантов (t.me/Tsaplienko)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ за минувшие сутки уничтожили корабль и самолет российских войск. Также было ликвидировано около 200 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 33350 (+200) человек ликвидировано,
  • танков-1465 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 3573 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 739 (+5) ед,
  • РСЗО - 233 (+0) ед,
  • средства ПВО - 98 (+1) ед,
  • самолетов - 216 (+1) ед,
  • вертолетов - 180 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 594 (+1),
  • крылатые ракеты-129 (+0),
  • корабли / катера - 14 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2513 (+17) ед,
  • специальная техника - 55 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.

Напомним, украинские десантники показали уничтожение с помощью британских гаубиц русского танка и двух боевых машин пехоты.

Добавим, также мы писали, что ВСУ на юге уничтожили тяжелую огнеметную систему, девять бронемашин и несколько артсистем российских войск.

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