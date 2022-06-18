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Десантники показали уничтожение вражеского танка и двух БМП вместе с экипажем (видео)

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Украина, Суббота 18 июня 2022 09:41
Десантники показали уничтожение вражеского танка и двух БМП вместе с экипажем (видео) Фото: ВСУ уничтожили вражеский танк и две БМП вместе с экипажем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили с помощью британских гаубиц один российский танк и две боевые машины пехоты. Вместе с вражеской техникой был ликвидирован и экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования ДШВ в Facebook.

"На видео зафиксировано успешную работу воинов-артиллеристов 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц M777 калибра 155 мм уничтожают технику и живую силу рашистов. В частности, были превращены в металлолом один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов вместе с экипажами", - говорится в сообщении.

Напомним, также мы писали, что ВСУ на юге уничтожили тяжелую огнеметную систему, девять бронемашин и несколько артсистем российских войск.

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