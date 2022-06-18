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Затоплений корабель, збитий літак та 200 мінус військових: нові втрати Росії

Фото: ЗСУ вже знищили понад 33 350 окупантів (t.me/Tsaplienko)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ за минулу добу знищили корабель та літак російських військ. Також було ліквідовано близько 200 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 33350 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1465 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 3573 (+10) од,
  • артилерійських систем - 739 (+5) од,
  • РСЗВ - 233 (+0) од,
  • засоби ППО - 98 (+1) од,
  • літаків - 216 (+1) од,
  • гелікоптерів - 180 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1),
  • крилаті ракети - 129 (+0),
  • кораблі /катери - 14 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 55 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.

Нагадаємо, українські десантники показали знищення за допомогою британських гаубиць російського танку і двох бойових машин піхоти.

Додамо, також ми писали, що ЗСУ на півдні знищили важку вогнеметну систему, дев'ять бронемашин і кілька артсистем російських військ.

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