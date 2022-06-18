Затоплений корабель, збитий літак та 200 мінус військових: нові втрати Росії

ЗСУ за минулу добу знищили корабель та літак російських військ. Також було ліквідовано близько 200 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.
Нагадаємо, українські десантники показали знищення за допомогою британських гаубиць російського танку і двох бойових машин піхоти.
Додамо, також ми писали, що ЗСУ на півдні знищили важку вогнеметну систему, дев'ять бронемашин і кілька артсистем російських військ.
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