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ВСУ на юге уничтожили тяжелую огнеметную систему, девять бронемашин и несколько артсистем

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Киев, Суббота 18 июня 2022 04:32
ВСУ на юге уничтожили тяжелую огнеметную систему, девять бронемашин и несколько артсистем ВСУ за день на юге разбили почти 60 военных армии РФ (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Вооруженными силами Украины, в том числе и ракетно-артиллерийскими подразделениями, за день выполнено около 120 огневых задач. Также по противнику нанесен ряд авиационных ударов. Всего за день уничтожено 57 солдат и офицеров противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Также украинским военным удалось ликвидировать один танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", несколько многоцелевых бронированных тягача, а также девять автомобилей. Также точным ударом ВСУ разбили очередной полевой склад боеприпасов.

Напомним, по данным украинской стороны, Россия за время полномасштабного вторжения потеряла почти 1 500 танков, более 3 500 боевых машин и более 700 единиц артиллерии.

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