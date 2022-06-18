ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Затопленный корабль, сбитый самолет и 200 минус военных: новые потери России

Новина українською →
Украина, Суббота 18 июня 2022 09:59
Затопленный корабль, сбитый самолет и 200 минус военных: новые потери России Фото: ВСУ уже уничтожили более 33 350 оккупантов (t.me/Tsaplienko)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ за минувшие сутки уничтожили корабль и самолет российских войск. Также было ликвидировано около 200 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 33350 (+200) человек ликвидировано,
  • танков-1465 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 3573 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 739 (+5) ед,
  • РСЗО - 233 (+0) ед,
  • средства ПВО - 98 (+1) ед,
  • самолетов - 216 (+1) ед,
  • вертолетов - 180 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 594 (+1),
  • крылатые ракеты-129 (+0),
  • корабли / катера - 14 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2513 (+17) ед,
  • специальная техника - 55 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.

Напомним, украинские десантники показали уничтожение с помощью британских гаубиц русского танка и двух боевых машин пехоты.

Добавим, также мы писали, что ВСУ на юге уничтожили тяжелую огнеметную систему, девять бронемашин и несколько артсистем российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона