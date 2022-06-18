Затопленный корабль, сбитый самолет и 200 минус военных: новые потери России
Фото: ВСУ уже уничтожили более 33 350 оккупантов (t.me/Tsaplienko)
ВСУ за минувшие сутки уничтожили корабль и самолет российских войск. Также было ликвидировано около 200 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:
- личного состава - около 33350 (+200) человек ликвидировано,
- танков-1465 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 3573 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 739 (+5) ед,
- РСЗО - 233 (+0) ед,
- средства ПВО - 98 (+1) ед,
- самолетов - 216 (+1) ед,
- вертолетов - 180 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 594 (+1),
- крылатые ракеты-129 (+0),
- корабли / катера - 14 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2513 (+17) ед,
- специальная техника - 55 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.
Напомним, украинские десантники показали уничтожение с помощью британских гаубиц русского танка и двух боевых машин пехоты.
Добавим, также мы писали, что ВСУ на юге уничтожили тяжелую огнеметную систему, девять бронемашин и несколько артсистем российских войск.
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