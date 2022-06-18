Затоплений корабель, збитий літак та 200 мінус військових: нові втрати Росії

ЗСУ за минулу добу знищили корабель та літак російських військ. Також було ліквідовано близько 200 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 33350 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1465 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3573 (+10) од,

артилерійських систем - 739 (+5) од,

РСЗВ - 233 (+0) од,

засоби ППО - 98 (+1) од,

літаків - 216 (+1) од,

гелікоптерів - 180 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1),

крилаті ракети - 129 (+0),

кораблі /катери - 14 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.

Нагадаємо, українські десантники показали знищення за допомогою британських гаубиць російського танку і двох бойових машин піхоти.

Додамо, також ми писали, що ЗСУ на півдні знищили важку вогнеметну систему, дев'ять бронемашин і кілька артсистем російських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.