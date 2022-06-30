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Затопило улицы и остановился транспорт: Одессу накрыл мощный ливень

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Одесса, Четверг 30 июня 2022 14:49
Затопило улицы и остановился транспорт: Одессу накрыл мощный ливень Архивное фото: Одессу накрыла непогода (usionline.com)
Автор: Мария Кучерявец

Одессу сегодня накрыла непогода. Из-за ливня ряд улиц города затоплены, а движение некоторых троллейбусов и трамваев остановилось.

Что известно о непогоде в Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

Затопленные улицы

Как сообщают местные СМИ, из-за сильных дождей улицы города значительно подтопило (например, такие как вул. Академика Вильямса и другие). Вместе с осадками горожане также слышат и громкие звуки грозы. В сети публикуют видео последствий непогоды.

Также последствиями непогоды делятся и ряд Telegram-каналов.

"В Одессе сегодня сильная гроза, улицы залило водой. Ливни не выдерживают такого количества осадков. Без лодки или надувного матраса из дома лучше сегодня не выходить", - пишут в соцсетях.

Троллейбусы и трамваи не ходят

В результате непогоды движение некоторых трамваев и троллейбусов остановилось, местные власти обратились к гражданам с предупреждением.

"Из-за подтопления рельсового хозяйства, вызванного обильными осадками, временно не функционируют трамвайные маршруты №1, 3, 7, 12, 20, а также троллейбусные маршруты №9 и 10", - информирует Одесский горсовет.

В ГСЧС предупреждают о непогоде

Спасатели предупреждают, что в ближайшие часы, в том числе и в Одессе, дождь может усилиться и сохраняться до конца дня.

Днем 30 июня в Украине, кроме западных и большинства восточных областей, грозы; в центральных и южных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Напомним, вчера непогода охватила Киев и ряд областей страны. В результате мощных шквалов был вызван деревопад, а улицы были затоплены из-за обильных дождей. Также из-за попадания молнии был разрушен мост под Киевом.

Добавим, синоптики обещают, что погода в Украине завтра, 1 июля резко изменится. Столбики термометров продолжат подниматься, а дожди отойдут.

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