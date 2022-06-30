Затопило вулиці та зупинився транспорт: Одесу накрила потужна злива

Одесу сьогодні накрила негода. Через зливу низки вулиць міста затоплені, а рух деяких тролейбусів та трамваїв зупинився.

Що відомо про негоду в Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Затоплені вулиці

Як повідомляють місцеві ЗМІ, через сильні дощі вулиці міста значно підтопило (наприклад, такі як вул. Академіка Вільямса тощо). Разом з опадами містяни також чують і гучні звуки грози. У мережі публікують відео наслідків негоди.

Також наслідками негоди діляться й низка Telegram-каналів.

"В Одесі сьогодні сильна гроза, вулиці залило водою. Зливи не витримують такої кількості опадів. Без човна чи надувного матраца з дому краще сьогодні не виходити", - пишуть в соцмережах.

Тролейбуси та трамваї не ходять

Внаслідок негоди рух деяких трамваїв та тролейбусів зупинився, місцева влада звернулася до громадян із попередженням.

"Через підтоплення рейкового господарства, викликаного рясними опадами, тимчасово не функціонують трамвайні маршрути №1, 3, 7, 12, 20, а також тролейбусні маршрути №9 та 10", - інформує Одеська міськрада.

В ДСНС попереджають про негоду

Рятувальники попереджають, що в найближчі години, зокрема й в Одесі, дощ може посилитися та зберігатиметься до кінця дня.

Вдень 30 червня в Україні, крім західних і більшості східних областей, грози; у центральних та південних областях в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).