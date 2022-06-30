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Жара ударит, а дожди отойдут: погода в Украине резко изменится

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 14:03
Жара ударит, а дожди отойдут: погода в Украине резко изменится Фото: погода в Украине 1 июля резко изменится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра, 1 июля резко изменится. Столбики термометров продолжат подниматься, а дожди отойдут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине 1 июля

Как пояснили синоптики, завтра антициклон изменит свои позиции. Из-за чего и будет тенденция к уменьшению облачности, прекращению осадков в большинстве регионов, и снова повышению показателей температуры.

Почти на всей территории Украины будет без осадков, лишь ночью в южной части местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха на западе и севере ночью составит около + 4 +17, а днем +32 +34 и +27 +31 соответственно. В восточных областях ночью +11 +15, днем +26 +28 градусов. На юге страны +15 +20 ночью и +27 +30 градусов. На побережье морей до +22.

Жара ударит, а дожди отойдут: погода в Украине резко изменится

Напомним, что сегодня часть Украины снова накроют дожди с грозами и шквальным ветром.

Добавим, вчера Киев и ряд областей область накрыла непогода. Гроза с ветром вызвала деревопад и масштабные затопления.

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