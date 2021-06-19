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В затопленной Ялте заявили о возможной эвакуации жителей

Автор: Артур Родивилов

"Глава" так называемой администрации оккупированной Ялты Янина Павленко сообщила, что обстановка в городе и в поселке Кореиз после потопа достаточно сложная. Не исключается эвакуация людей.

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

Сотрудники МЧС РФ и администрации оккупантов обходят дома, при этом вода из затопленных районов пока не уходит.

"Если потребуется - будем эвакуировать людей", - написала на странице в социальной сети Павленко.

Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди.

Отметим, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная. Пострадали не менее восьми человек, в городе введен режим ЧС.

Как сообщало РБК-Украина, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.

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