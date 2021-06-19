У затопленій Ялті заявили про можливу евакуацію жителів

"Голова" так званої адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко повідомила, що обстановка в місті та в селищі Кореїз після потопу досить складна. Не виключається евакуація людей.
Співробітники МНС РФ і адміністрації окупантів обходять будинки, при цьому вода із затоплених районів поки не йде.
"Якщо буде потрібно - будемо евакуювати людей", - написала на сторінці в соціальній мережі Павленко.
Нагадаємо, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі.
Відзначимо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна. Постраждали щонайменше вісім осіб, в місті введено режим НС.
Як повідомляло РБК-Україна, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.