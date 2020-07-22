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Владельцу танкера Delfi дали несколько дней на поднятие судна

Киев, Среда 22 июля 2020 16:05
Владельцу танкера Delfi дали несколько дней на поднятие судна
Фото: затонувший танкер (скрин с видео на FB, автор Вячеслав Грубый)
Автор: Роман Калиниченко

Если владелец не справится, поднятием займется АМПУ

У владельца затонувшего в Одессе танкера Delfi есть время до конца недели для поднятия корабля. Если владелец не справится в отведенные сроки, вопросом займется государственная Администрация морских портов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вопрос поднятия судна находится на контроле министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Как доложил Владислав Криклий, ситуация будет развиваться следующим образом: до конца этой недели будет еще одна попытка подъема со стороны владельца судна, и если она будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что также отрабатываются дополнительные сценарии для наиболее быстрого решения вопроса с затонувшим танкером.

Напомним, корабль затонул у берегов Одессы в ноябре прошлого года. Владелец танкера не имел возможности поднять его, поэтому судно до сегодня остается лежать возле городского пляжа. Время от времени с танкера проливается топливо, что грозит экологическим бедствием.

Сегодня руководство Одесской области обратилось к правительству с просьбой предоставить полномочия Администрации морских портов принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

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