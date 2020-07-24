ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Затоплення танкера Delfi у Одесі визнають техногенною катастрофою

Одеса, П'ятниця 24 липня 2020 15:02
Затоплення танкера Delfi у Одесі визнають техногенною катастрофою
Фото: затонулий танкер (скрін з відео на FB, автор В'ячеслав Грубий)
Автор: Роман Калиниченко

Це дасть змогу АМПУ діяти за спрощеною процедурою

У неділю, 26 липня комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Одеської області визнає затоплення танкеру Delfi техногенною катастрофою. Таке рішення дасть Адміністрації морських портів можливість прибрати корабель за спрощеною процедурою.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, сьогодні о 13:00 почалася операція з вирівнювання корабля, цим наразі займається його власник. З 27 липня операція переходить під контроль АМПУ.

Фото: затонулий танкер Delfi (dumskaya.net)

"Ми вже погодили з очільником ОДА в Одеській області провести у неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, визначити подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатись за пришвидшеною процедурою і не втрачати час на бюрократичні процедури", - пояснив Криклій.

Міністр наголосив, що про підняття танкера через стандартну процедуру проведення тендеру у жовтні "навіть думка не допускається".

"АМПУ оголосили стандартну процедуру виходячи з діючих норм законодавства, але вже з неділі отримають всі необхідні інструменти для скорочених процедур", - додав Криклій.

Нагадаємо, судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне.

Сьогодні стало відомо про черговий витік пального з Delfi площею майже 7,5 тисяч кв.м.

Раніше у Кабінеті міністрів заявили, що у власника затонулого судна є час до кінця тижня, аби прибрати танкер.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України танкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся