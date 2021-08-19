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Затоплена набережная и повалены деревья: Днепр пострадал из-за непогоды

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Днепр , Четверг 19 августа 2021 21:17
Затоплена набережная и повалены деревья: Днепр пострадал из-за непогоды Фото: непогода в Днепре затопила набережную и повалила деревья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Днепр пострадал из-за мощного ливня. В результате проливных дождей движение транспорта было затруднено, а улицы и набережная - затоплены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Днепр оперативное".

Ливень начался около 18:00. На последствия непогоды жаловались жители обоих берегов. Движение транспорта было затруднено из-за сильных дождей и затопленных улиц.

Отмечается, что на районе Тополя автомобили едва буквально не тонули в воде. Трамвайные маршруты №6 и №9 временно приостановили свое движение.

Также известно и о затопленной набережной на районе Солнечное. Бетонные блоки помешали земле поглотить воду, в связи с чем образовалось огромное озеро. Очевидцы отмечают, что его длина достигает нескольких десятков метров. Также вода заливает и прилегающие дорожки.

Фото: набережная на Солнечном (dnipro.depo.ua)

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