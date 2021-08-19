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Затоплена набережна й повалені дерева: Дніпро постраждало через негоду

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Дніпро , Четвер 19 серпня 2021 21:17
Затоплена набережна й повалені дерева: Дніпро постраждало через негоду Фото: негода у Дніпрі затопила набережну й повалила дерева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні Дніпро постраждало через потужну зливу. Внаслідок проливних дощів рух транспорту був ускладнений, а вулиці та набережна - затоплені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Дніпро оперативне".

Злива почалась близько о 18:00. На наслідки негоди скаржились мешканці обох берегів. Рух транспорту був ускладнений через сильні дощі та затоплені вулиці.

Зазначається, що на районі Тополя автомобілі ледве буквально не тонули у воді. Трамвайні маршрути №6 та №9 тимчасово призупинили свій рух.

Також відомо й про затоплену набережну на районі Сонячне. Бетонні блоки завадили грунту поглинути воду, у зв’язку з чим утворилося величезне озеро. Очевидці відзначають, що його довжина сягає кілька десятків метрів. Також вода заливає й прилеглі доріжки.

Фото: набережна на Сонячному (dnipro.depo.ua)

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