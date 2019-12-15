Затонувшую в оккупированном Крыму подлодку утилизируют

Фото: подводная лодка Б-380 в Севастополе (из открытых источников)

Проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации

Затонувшие в оккупированном Крыму плавучий док и подводная лодка подлежат утилизации. Об этом заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа, сообщают росСМИ.

Отмечается, что плавдок ПД-16 и корпус подлодки, находившийся в нем, были выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.

Напомним, в оккупированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул плавучий док с подводной лодкой Б-380 Черноморского флота России. Инцидент мог произойти из-за технического состояния плавучего дока, ремонт и эксплуатация которого были невозможны.

Ранее год назад в России при ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док. Тогда пострадали четыре человека.

Напомним, 12 декабря, в России в Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов". Пожар начался в трюме первого энергоотсеке крейсера во время сварочных работ. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.