ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В оккупированном Крыму затонула подводная лодка

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 09:46
В оккупированном Крыму затонула подводная лодка
Фото: подводная лодка Б-380 в Севастополе (из открытых источников)

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря в оккупированном Севастополе

В оккупированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул плавучий док с подводной лодкой Б-380 Черноморского флота России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным российских СМИ, в южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380. Источники в российском оборонном комплексе утверждают, что структурам Черноморского флота эти объекты не принадлежали.

Кроме того, источник в экстренных службах оккупированного Севастополя рассказал, что сейчас подводная лодка российского Черноморского флота всплыла на поверхность и находится на плаву. Инцидент мог произойти из-за технического состояния плавучего дока, ремонт и эксплуатация которого были невозможны.

Напомним, ранее сообщалось, что на авианосце "Адмирал Кузнецов" в России произошел масштабный пожар. Огонь ликвидировали спустя сутки. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.

Также РБК-Украина писало, что в результате пожара на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" погибли два человека. Среди погибших офицер службы живучести крейсера, который для обеспечения эвакуации рабочих спустился в отсеки. Еще 14 человек пострадали.

Российские войска провели "воздушный бой" над Крымом Россия провела запуски беспилотников в Крыму
Новости Украины СевастопольКрымподводная лодкаЧерноморский флот
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь