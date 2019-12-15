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Затонулий в окупованому Криму підводний човен утилізують

Новини » Надзвичайні події     15.12.2019 - 13:32
Затонулий в окупованому Криму підводний човен утилізують
Фото: підводний човен Б-380 в Севастополі (з відкритих джерел)

Проводяться технічні роботи для підготовки до буксирування до місця утилізації

Затонулі в окупованому Криму плавучий док і підводний човен підлягають утилізації. Про це заявили у відділі інформаційного забезпечення Чорноморського флоту прес-служби Південного військового округу, повідомляють росЗМІ.

Наголошується, що плавдок ПД-16 і корпус підводного човна, який перебував у ньому, були виведені з експлуатації флоту понад 10 років тому. В даний час проводяться технічні роботи для підготовки до буксирування до місця утилізації.

Нагадаємо, в окупованому Севастополі в ніч на 15 грудня затонув плавучий док з підводного човна Б-380 Чорноморського флоту Росії. Інцидент міг статися через технічний стан плавучого доку, ремонт і експлуатація якого були неможливі.

Раніше рік тому в Росії при ремонті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док. Тоді постраждали чотири людини.

Нагадаємо, 12 грудня, в Росії в Мурманську сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов". Пожежа почалася в трюмі першого энергоотсеке крейсера під час зварювальних робіт. В результаті пожежі загинула одна людина, ще 12 постраждали, стан одного з них оцінюється як важкий. Доля одного члена екіпажу залишається невідомою.

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