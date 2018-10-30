В России при ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док

Фото: авианосец в доках (roslyakovo1 / VK)

Авария произошла, когда авианосец пытались спустить на воду

В Мурманске (Российская Федерация) при ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док, в результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел ночью, когда авианосец выходил из дока и на его палубу упал башенный кран. В результате происшествия док полностью ушел под воду, пострадали четыре человека, трех из них госпитализировали с переохлаждением.

В центре судоремонта "Звездочка" причиной аварии назвали внезапное обесточивание во время спуска "Адмирала Кузнецова" на воду и остановку насосов. Также сообщается, что корабль повреждений не получил.

Напомним, в январе 2017 года тогдашний глава Министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал "Адмирала Кузнецова" кораблем позора за его участие в сирийской операции.

В ноябре 2016 года в Средиземном море разбился российский истребитель МиГ-29 вскоре после взлета с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Отметим, авианосец был построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. В ноябре 1991 глава Верховной рады Украины Леонид Кравчук заявлял, что крейсер является собственностью Украины, и пытался заблокировать его перемещение в Мурманск с севастопольского рейда.