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В России загорелся единственный авианосец, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 11:28
В России загорелся единственный авианосец, есть пострадавшие
Фото: авианосец "Адмирал Кузнецов" (wikipedia.org)

В результате пожара на "Адмирале Кузнецове" пострадали шесть человек       

В России в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что пожар начался в трюме первого энергоотсеке крейсера во время сварочных работ. На заводе "Звездочка", где авианосец находится на ремонте, сообщили, что тушением занимаются пожарные расчеты.

По разным данным, в результате пожара пострадали от одного до шести человек. Также сообщается, что изначально три человека числились пропавшими без вести, однако двух из них уже нашли живыми. На данный момент известно об эвакуации шести человек с горящего крейсера.

Напомним, ранее год назад в России при ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док. Авария произошла, когда авианосец пытались спустить на воду. В результате происшествия док полностью ушел под воду, пострадали четыре человека, трех из них госпитализировали с переохлаждением.

В 2016 году авианосец находился в Средиземном море в рамках российской операции в Сирии. Тогда в течение нескольких дней Россия потеряла два истребителя: один при попытке захода на посадку во время тренировочного полета, второй - выкатился за палубу и упал в море.

Опубликован список жертв пожара в Одессе
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