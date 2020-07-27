Затонувший танкер в Одессе могут разрезать для эвакуации

Для эвакуации затонувшего танкера Delfi в Одессе судно могут разрезать на месте аварии. Данное предложение рассматривается на совещании экспертов в госпредприятии "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Об этом на брифинге сообщил глава АМПУ Александр Голодницкий.

По его словам, готовый план, согласно которому танкер могут разрезать на две части, предложила турецкая компания. Согласно плану, после разрезки сперва уберут носовую, а затем кормовую часть судна. Стоимость работ оценивается в 1 миллион долларов плюс дополнительные затраты.

При этом Голодницкий отметил, что подъем танкера случится не раньше сентября.

"Думаю, что раскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 23-24 августа. Подписание контрактов - в конце августа, соответственно начало работ можно ожидать не ранее сентября", - сказал глава АМПУ.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" еще в октябре 2019 года. Судовладелец долгое время не выходил на связь для эвакуации судна. Позже он все же согласился провести эвакуационные работы. У него было время до 20 июля. Однако после нескольких попыток поднять танкер так и не удалось. При этом несколько раз из Delfi вытекали нефтепродукты.

Последняя утечка нефтепродуктов была зафиксирована 26 июля, в результате была объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

Как писало РБК-Украина, глава Одесской ОГА Максим Куций обратился в Кабмин с просьбой предоставить полномочия АМПУ для принудительной эвакуации танкера.