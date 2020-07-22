Кабмин просят разрешить принудительно поднять танкер Delfi в Одессе

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Осенью начнется сезон штормов, и тогда судно будет невозможно убрать

Глава Одесской ОГА Максим Куцый обратился к правительству с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной. Также он просит предоставить полномочия Администрации морских портов принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

По его словам, осенью начнется сезон штормов, и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий.

Степанов отметил, что после проведения сделки средства за подъем и ликвидацию танкера необходимо взыскать с судовладельца.

Напомним, водолазы даже пытались облегчить танкер, чтобы буксиры смогли его поднять.

Отметим, что затонувший у берегов Одессы танкер Delfi не смогли поднять, две попытки поднять танкер провалились.

Ранее сообщалось, что периодически с затонувшего танкера вытекает горючее, что вызывает загрязнение воды вблизи городского пляжа и вокруг судна.