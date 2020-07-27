Затонулий танкер в Одесі можуть розрізати для евакуації

Для евакуації затонулого танкера Delfi в Одесі судно можуть розрізати на місці аварії. Ця пропозиція розглядається на нараді експертів у держпідприємстві "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Про це на брифінгу повідомив голова АМПУ Олександр Голодницький.

За його словами, готовий план, згідно з яким танкер можуть розрізати на дві частини, запропонувала турецька компанія. Згідно з планом, після разрезки спершу приберуть носову, а потім кормову частину судна. Вартість робіт оцінюється в 1 мільйон доларів плюс додаткові витрати.

При цьому Голодницький зазначив, що підйом танкера станеться не раніше вересня.

"Думаю, що розкриття пакетів з тендерними пропозиціями відбудеться 23-24 серпня. Підписання контрактів - в кінці серпня, відповідно початок робіт можна очікувати не раніше вересня", - сказав глава АМПУ.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" ще в жовтні 2019 року. Судновласник довгий час не виходив на зв'язок для евакуації судна. Пізніше він все ж погодився провести евакуаційні роботи. У нього був час до 20 липня. Однак після кількох спроб підняти танкер так і не вдалося. При цьому кілька разів Delfi витікали нафтопродукти.

Останній витік нафтопродуктів був зафіксований 26 липня, в результаті була оголошена надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Одеської ОДА Куций Максим звернувся до Кабміну з проханням надати повноваження АМПУ для примусової евакуації танкера.