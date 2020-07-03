Затонувший в Одессе танкер хотят поднять до 20 июля, владелец просит продлить срок

Затонувший вблизи пляжа в Одессе танкер Delfi должны поднять с мели до 20 июля. При этом владелец судна просит продлить срок выполнения работ до 1 августа.

Об этом на брифинге сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций.

По его словам решение о поднятии танкера до 20 июля приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Областная комиссия по ТЭБ и ЧС согласилась с капитаном Одесского порта, который установил предельный срок поднятия танкера с мели - 20 июля. Хотя судовладелец просил продление срока выполнения работ до 1 августа. Сейчас водолазы ведут подготовительные работы по поднятию судна с пляжа: устанавливают понтоны, чтобы его поднять из воды и отбуксировать для дальнейшего ремонта в одном из доков", - сообщил Куций.

Он отметил, что представитель судовладельца обещал завершить подготовительные работы для выравнивания судна до 5 июля.

При этом в ОГА отметили, что после забора анализа воды вблизи танкера в ней не было обнаружено следов нефтепродуктов. Несмотря на это купаться на пляже Дельфин не рекомендуется.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. Из-за сильного шторма танкер сорвало с якоря и отнесло в акваторию Одессы. Владелец танкера отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта. Стоимость работа оценивалась от 18 до 24 миллионов гривен.

Как сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов, эвакуировать танкер выйдет не раньше сентября.

Как писало РБК-Украина, за последнее время в Одессе неоднократно фиксировали загрязнение моря из-за затонувшего танкера Delfie.