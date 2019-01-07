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При крушении судна в Черном море погибли 4 украинца

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 14:55
При крушении судна в Черном море погибли 4 украинца
Фото: спасательная операция (AA Photo)

Всего на борту Volgo Balt 214 находились 11 граждан Украины

В результате крушения грузового судна Volgo Balt 214 в Черном море у берегов Турции погибли четверо украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

По его словам, из 13 членов экипажа грузового судна Volgo Balt 214 11 были гражданами Украины. Он также отметил, что береговая охрана оперативно приняла необходимые меры при крушении сухогруза у берегов Самсуна.

"К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников. Остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун", - сообщил Сибига.

При крушении судна в Черном море погибли 4 украинца

Он также добавил, что пострадавших посетил губернатор провинции, в Самсун выехал украинский консул.

Отметим, ранее турецкие СМИ сообщили о гибели двух членов экипажа. Также сообщалось, что на борту находились два гражданина России и Азербайджана. Судно затонуло утром в 80 километрах от Самсуна, сигнал бедствия был получен береговой охраной в 08:10.

Напомним, ранее стало известно, что двое украинских моряков с кораблей ARK TZE и ANUKET AMBER освобождены из плена.

До этого в Нигерии из пиратского плена освободили украинца, который является членом экипажа захваченного корабля Pomerania Sky.

 

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