Затонуле в Іспанії судно могли атакувати торпедою, яка є тільки в НАТО, РФ та Ірану, - CNN

Російське судно Ursa Major, яке затонуло біля узбережжя Іспанії, могли атакувати суперкавітаційною торпедою "Барракуда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними телеканалу, іспанські слідчі розглядають версію зовнішньої атаки після серії вибухів на борту судна. CNN зазначає, що для пробиття корпусу міг бути використаний тип торпеди, який мають лише США, кілька союзників по НАТО, Росія та Іран.
За даними розслідування, отвір розміром 50 на 50 сантиметрів у корпусі судна міг утворитися саме після удару такої торпеди.
Особливість такої зброї полягає у використанні повітряної "бульбашки" перед снарядом, яка зменшує опір води та дозволяє торпеді рухатися на надвисокій швидкості. Деякі моделі здатні пробивати корпус цілі без використання вибухового заряду.
Нагадаємо, російське вантажне судно Ursa Major затонуло біля узбережжя Іспанії у грудні 2024 року після серії вибухів на борту. Судно вийшло із Санкт-Петербурга та офіційно прямувало до Владивостока, однак капітан під час допиту заявив, що кінцевою точкою маршруту могла бути Північна Корея. Унаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу.
За даними CNN, судно могло перевозити компоненти двох ядерних реакторів, імовірно для підводного човна. Після інциденту поблизу місця затоплення кілька днів перебувало російське дослідницьке судно "Янтарь", а згодом у цьому районі зафіксували ще чотири вибухи.