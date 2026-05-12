Затонувшее в Испании судно могли атаковать торпедой, которая есть только у НАТО, РФ и Ирана, - CNN

По данным телеканала, испанские следователи рассматривают версию внешней атаки после серии взрывов на борту судна. CNN отмечает, что для пробития корпуса мог быть использован тип торпеды, который имеют только США, несколько союзников по НАТО, Россия и Иран.

По данным расследования, отверстие размером 50 на 50 сантиметров в корпусе судна могло образоваться именно после удара такой торпеды.

Особенность такого оружия заключается в использовании воздушного "пузыря" перед снарядом, который уменьшает сопротивление воды и позволяет торпеде двигаться на сверхвысокой скорости. Некоторые модели способны пробивать корпус цели без использования взрывного заряда.