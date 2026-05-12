Затонувшее в Испании судно могли атаковать торпедой, которая есть только у НАТО, РФ и Ирана, - CNN

Российское судно Ursa Major, которое затонуло у побережья Испании, могли атаковать суперкавитационной торпедой "Барракуда".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным телеканала, испанские следователи рассматривают версию внешней атаки после серии взрывов на борту судна. CNN отмечает, что для пробития корпуса мог быть использован тип торпеды, который имеют только США, несколько союзников по НАТО, Россия и Иран.
По данным расследования, отверстие размером 50 на 50 сантиметров в корпусе судна могло образоваться именно после удара такой торпеды.
Особенность такого оружия заключается в использовании воздушного "пузыря" перед снарядом, который уменьшает сопротивление воды и позволяет торпеде двигаться на сверхвысокой скорости. Некоторые модели способны пробивать корпус цели без использования взрывного заряда.
Напомним, российское грузовое судно Ursa Major затонуло у побережья Испании в декабре 2024 года после серии взрывов на борту. Судно вышло из Санкт-Петербурга и официально направлялось во Владивосток, однако капитан во время допроса заявил, что конечной точкой маршрута могла быть Северная Корея. В результате аварии погибли два члена экипажа.
По данным CNN, судно могло перевозить компоненты двух ядерных реакторов, предположительно для подводной лодки. После инцидента вблизи места затопления несколько дней находилось российское исследовательское судно "Янтарь", а впоследствии в этом районе зафиксировали еще четыре взрыва.