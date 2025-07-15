"Зателефонуйте Путіну": Рютте попередив Китай, Індію та Бразилію про вторинні санкції

"Це важливо. Тож сьогодні, якщо ви перебуваєте в Пекіні, Делі чи Бразилії і знаєте, що це наближається, вам, можливо, варто зателефонувати Путіну і сказати: "Привіт, друже, ми все ще купуємо у вас товари, але ви маєте серйозно поставитися до переговорів про перемир'я чи мирну угоду, інакше ми зазнаємо вторинних санкцій", - заявив він.

Варто пояснити, що вчора, 14 липня, голова Білого дому Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 100% проти торгових партнерів Росії, якщо протягом найближчих 50 днів не буде досягнуто угоди про мир в Україні.