"Позвоните Путину": Рютте предупредил Китай, Индию и Бразилию о вторичных санкциях

Бразилии, Китаю и Индии стоит позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и призвать его к перемирию, если они хотят избежать вторичных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которого цитирует Fox News.
"Это важно. Поэтому сегодня, если вы находитесь в Пекине, Дели или Бразилии и знаете, что это приближается, вам, возможно, стоит позвонить Путину и сказать: "Привет, друг, мы все еще покупаем у вас товары, но вы должны серьезно отнестись к переговорам о перемирии или мирном соглашении, иначе мы подвергнемся вторичным санкциям", - заявил он.
Стоит пояснить, что вчера, 14 июля, глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против торговых партнеров России, если в течение ближайших 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире в Украине.
В последние месяцы Штаты организовали несколько отдельных встреч с представителями как Украины, так и России. На одной из таких встреч Вашингтон предложил ввести полное прекращение огня - Киев сразу выразил согласие, тогда как Москва ответила выдвижением собственных условий. Несмотря на это, Россия и Украина вернулись к прямым переговорам и провели уже несколько раундов диалога.
Риторика Трампа по Украине и России существенно изменились с тех пор, как он во второй раз возглавил Белый дом. Вчера же он выразил разочарование Путиным и дал ему 50 дней на завершение войны, иначе Штаты введут против РФ новые санкции. В частности объявил о передаче Украине дополнительных установок Patriot.
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