Бразилии, Китаю и Индии стоит позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и призвать его к перемирию, если они хотят избежать вторичных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которого цитирует Fox News.

"Это важно. Поэтому сегодня, если вы находитесь в Пекине, Дели или Бразилии и знаете, что это приближается, вам, возможно, стоит позвонить Путину и сказать: "Привет, друг, мы все еще покупаем у вас товары, но вы должны серьезно отнестись к переговорам о перемирии или мирном соглашении, иначе мы подвергнемся вторичным санкциям", - заявил он. Стоит пояснить, что вчера, 14 июля, глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против торговых партнеров России, если в течение ближайших 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире в Украине.