Засуха в Германии: фермеры получают миллиардные убытки

Убытки фермеров уже составляют в целом 1,1 млрд евро

Длительная засуха, охватившая Германию, уже нанесла ущерб сельскому хозяйству более чем на один миллиард евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным, которые получило издание от нескольких федеральных земель, убытки фермеров уже составляют в целом 1,1 млрд евро.

"По оценке Министерства сельского хозяйства Шлезвига-Гольштейна, потери от засухи составляют 422 млн евро. Власти Саксонии оценивает убытки в 308 млн евро, Саксонии-Анхальт – в 237 млн, Генсена – в 150 млн", - отмечается в сообщении.

13 августа состоится кризисная встреча представителей земельных и федеральных властей, которая будет посвящена проблеме серьезных убытков, которые понесли фермеры в результате экстремально жаркого и засушливого лета.

Кроме того, министр сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер попросила федеральные земли оценить предполагаемые убытки и размер необходимой помощи фермерским хозяйствам.

Клекнер подчеркнула, что решение о возможных выплатах из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба, который оценивается в конце августа.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за аномальной жары экономические убытки Германии оценивались в 1,4 млрд евро.

Кроме того, в Португалии было зафиксировано рекордно большую температуру за последние 18 лет. Температура в стране приблизилась к 47 градусам.