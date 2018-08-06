У Португалії 4 серпня стало найспекотнішим днем за 18 років

Температура 46,8 градуса є рекордним значенням для материкової частини країни

У Португалії температура повітря в суботу, 4 серпня, наблизилася до 47 градусів, що є рекордним значенням для материкової частини країни за останні 18 років. Про це повідомляють синоптики, передає TSF Online.

Рекорд був зафіксований в центральній частині Португалії в районі Алвега (округ Сантарен), де термометр показав 46,8 градуса.

Вище 46 градусів стовпчик також піднявся у Сантаримі, Алькасер-ду-Салі, Коруче, Альваладі і Пегосі.

В регіоні Алгарві через аномальну температури вирують лісові пожежі, у зв'язку з чим влада випустили попередження, жителі одного з сіл були евакуйовані.

Водночас, як зазначає видання, абсолютний рекорд по країні в історії спостережень ще не побитий, він був встановлений в 2003 році в селі Амарележа (округ Бежа), тоді температура сягнула 47,3 градуса.

Нагадаємо, європейські країни цими вихідними, 4-5 серпня, пережили аномальну спеку, температура повітря наближалася до рекордної. Зокрема в Іспанії за останній тиждень у результаті теплового удару загинули три людини. Про пожежі повідомляють у прикордонних з Португалією і Францією регіонах, а також у Каталонії.