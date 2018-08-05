У Німеччині екстремальна спека завдала серйозних збитків економіці

Загальний економічний збиток оцінюється в 1,4 млрд євро

У Німеччині червень 2018 року побив температурний рекорд і став найспекотнішим місяцем в країні з 1881 року. У багатьох районах країни температура вже перевищує показники в +35 градусів, повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на Метеорологічну службу Німеччини.

Як повідомляється, спека вже призвела до лісових пожеж і зниження рівня води в річках.

Крім того, очікується, що посуха стане причиною скорочення врожаїв.

Згідно з прогнозами, в серпні спека не відступить.

Також зазначається, що у зв'язку зі спекою значно знизився рівень води і, як наслідок, пропускна здатність фарватеру Рейну, а також Ельби і Одеру.

Крім того, Міністерство сільського господарства Німеччини вже зараз прогнозує скорочення врожаю зерна на 7-8 млн тонн, а загальний економічний збиток оцінюється в 1,4 млрд євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські країни в ці вихідні, 4-5 серпня, переживають аномальну спеку, температура повітря наближається до рекордної.

Так, в деяких районах Португалії температура досягла +46.

А в Іспанії за останній тиждень у результаті теплового удару загинули три людини, один з них був бездомним.

Крім того, як повідомлялося, в південному місті Кордоба температура досягла +44 градусів.

Також раніше РБК-Україна писало, що у Франції один з реакторів атомної електростанції в Фессенхайме зупинили через те, що станція стала скидати у Великий канал Ельзасу воду, температура якої перевищує допустимі норми. Як повідомлялося, температура повітря піднялася до +35.