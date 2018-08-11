Посуха в Німеччині: фермери отримують мільярдні збитки

Збитки фермерів вже складають в цілому 1,1 млрд євро

Тривала посуха, що охопила Німеччину, вже завдала збитків сільському господарству більш ніж на один мільярд євро. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними, що отримало видання від декількох федеральних земель, збитки фермерів вже складають в цілому 1,1 млрд євро.

"За оцінкою Міністерства сільського господарства Шлезвіга-Гольштейна, втрати від засухи складають 422 млн євро. Влада Саксонії оцінює збитки в 308 млн євро, Саксонії-Анхальт – в 237 млн, Генсену – в 150 млн", - зазначається в повідомленні.

13 серпня відбудеться кризова зустріч представників земельної та федеральної влади, що буде присвячена проблемі серйозних збитків, яких зазнали фермери внаслідок екстремально спекотного і посушливого літа.

Крім того, міністр сільського господарства Німеччини Юлія Клекнер попросила федеральні землі оцінити передбачувані збитки і розмір необхідної допомоги фермерським господарствам.

Клекнер підкреслила, що рішення про можливі виплати з федерального бюджету буде прийнято після збору врожаю та офіційної оцінки збитку, який оцінюється в кінці серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через аномальну спеку економічні збитки Німеччини оцінювалися в 1,4 млрд євро.

Крім того, в Португалії було зафіксовано рекордно велику температуру за останні 18 років. Температура в країні наблизилася до 47 градусів.