Засуха у Франції: уряд мобілізує армію для гасіння лісових пожеж

Франція мобілізує армію для гасіння лісових пожеж на місяць раніше, ніж зазвичай через загрозу засухи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Франція готує війська для гасіння лісових пожеж і їх літальні апарати на місяць раніше, ніж зазвичай через побоювання, що рекордна за останні 16 років засуха, яка сталася в Європі у 2022 році, коли було знищено 785 000 гектарів земель повториться.
"Минулого року у нас були лісові пожежі ще в червні, тому ми вирішили максимально мобілізувати сили, а авіація та наземні війська мають бути повністю готовими до 1 червня", - зазначив генеральний інспектор цивільної безпеки Франції Франсуа Пені.
Посуха загрожує врожаю у Південній Європі другий рік поспіль. Засуха призводить до в'янення посівів та затримки посівних робіт, що може призвести до подальшого зростання продовольчої інфляції.
Нагадаємо, 2023 рік може стати найспекотнішим в історії. Світ може побити новий рекорд середньої температури через зміну клімату.
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