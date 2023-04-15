Посуха загрожує врожаю у Південній Європі другий рік поспіль
Засуха призводить до в'янення посівів та затримки посівних робіт у деяких провідних європейських країнах-виробниках, що може призвести до подальшого зростання продовольчої інфляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Близько 60% сільської місцевості Іспанії охоплено посухою, а умови для фермерів Італії та Португалії погіршуються. Посуха послідувала виключно сухою і теплою зимою в південній і західній Європі.
Березневі та квітневі дощі підтримали решту Європейського Союзу, і блок прогнозує, що виробництво зерна зросте на 8% порівняно з минулим роком. Тим не менш, південна Європа виробляє основний обсяг фруктів та овочів.
Підвищення тиску на ціни на продукти харчування в Європі залишається стійким, навіть незважаючи на уповільнення загальної інфляції. Минулого літа спека та посуха знищили посіви кукурудзи на більшій частині континенту, а рівень води у річці По - найбільшій в Італії - опустився до 70-річного мінімуму.
Цьогорічна посуха може вдарити по весняному врожаю прибуткових продуктів в Італії, таких як помідори та фрукти, - галузі з річним обсягом продажів 20 млрд євро і майже 8 млрд євро експорту. Виробництво сої та кукурудзи також опиниться під загрозою, що збільшить витрати виробників м'яса та птиці.
За даними місцевої фермерської організації, в Іспанії вже завдано незворотних втрат на більш ніж 3,5 млн гектарів невирошуваних зернових культур. Деякі горіхові сади та виноградники важко проростають, а відсутність квітів не дозволяє бджолам виробляти мед.
Італія намагається діяти до того, як настане літня спека. Уряд прем'єр-міністра Джорджі Мелоні заявив, що призначить керівника з надзвичайних ситуацій із водою, щоб прискорити роботи з інфраструктури.
Швидко мінливі температури та нестача води змінили доступність продуктів, а ціни на помідори – основний продукт місцевого раціону - зросли на 30% порівняно з 2022 роком, сказав Фабіо Массімо Паллоттіні, президент операторів оптового ринку Italmercati.
У інших великих виробників сільськогосподарських культур перспективи кращі: майже всі пшеничні та ячмінні поля у Франції перебувають у хорошому стані на початку сезону, хоча рівень ґрунтових вод залишається низьким. На більшій частині території Німеччини та Польщі за останні 30 днів випало вдвічі більше за звичайну кількість опадів.
Нагадаємо, через дощі сезон полуниці в Україні у 2023 році, ймовірно, розпочнеться пізніше. Фрукти будуть недешевими.
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