Засуха во Франции: правительство мобилизует армию для тушения лесных пожаров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Франция готовит войска для тушения лесных пожаров и их летательные аппараты на месяц раньше обычного из-за опасений, что рекордная за последние 16 лет засуха, произошедшая в Европе в 2022 году, когда было уничтожено 785 000 гектаров земель повторится.

"В прошлом году у нас были лесные пожары еще в июне, поэтому мы решили максимально мобилизовать силы, а авиация и наземные войска должны быть полностью готовы к 1 июня", - отметил генеральный инспектор гражданской безопасности Франции Франсуа Пенни.