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Цей рік може стати найспекотнішим в історії, - климатологи

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Четвер 20 квітня 2023 14:37
Цей рік може стати найспекотнішим в історії, - климатологи Фото: цей рік може стати найспекотнішим в історії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Світ може побити новий рекорд середньої температури у 2023 або 2024 роках через зміну клімату та очікуваним поверненням погодного явища Ель-Ніньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що Ель-Ніньйо та Ла-Нінья - це характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води, а Ла-Нінья виявляється як зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану.

Кліматичні моделі показують, що після трьох років погоди Ла-Нінья в Тихому океані, яка загалом трохи знижує глобальну температуру, світ відчує повернення до Ель-Ніньо, більш теплого аналога.

Під час Ель-Ніньо вітри, що дмуть на захід уздовж екватора, сповільнюються, і тепла вода штовхається на схід, створюючи високу температуру поверхні океану.

"Ель-Ніньо зазвичай асоціюється з рекордними температурами на глобальному рівні. Чи станеться це в 2023 чи 2024 роках, ще невідомо, але, я думаю, це більш імовірно, ніж ні", - сказав Карло Буонтемпо, директор ЄС Copernicus Climate.

Кліматичні моделі припускають повернення до умов Ель-Ніньо наприкінці літа та ймовірність розвитку сильного Ель-Ніньо до кінця року. Найспекотнішим роком у світі наразі був 2016 рік, який збігся з сильним Ель-Ніньо, хоча зміна клімату викликала екстремальні температури навіть у роки, коли цього явища не було.

Останні вісім років були вісьмома найспекотнішими у світі за всю історію спостережень, що відображає довгострокову тенденцію до потепління, спричинену викидами парникових газів.

Фрідеріке Отто, старший викладач Інституту Грантема Імперського коледжу Лондона, сказала, що температури, викликані Ель-Ніньо, можуть погіршити наслідки зміни клімату, які вже відчувають країни, включаючи сильні хвилі спеки, посухи та лісові пожежі.

Якщо Ель-Ніньо все-таки розвинеться, є шанси, що 2023 рік буде ще спекотнішим, ніж 2016 рік.

Зазначимо, що за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.

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