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Засуха у Франції: уряд мобілізує армію для гасіння лісових пожеж

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Франція, П'ятниця 28 квітня 2023 07:46
Засуха у Франції: уряд мобілізує армію для гасіння лісових пожеж Фото: у Франції через загрозу засухи мобілізують сили для гасіння пожеж (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Франція мобілізує армію для гасіння лісових пожеж на місяць раніше, ніж зазвичай через загрозу засухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Франція готує війська для гасіння лісових пожеж і їх літальні апарати на місяць раніше, ніж зазвичай через побоювання, що рекордна за останні 16 років засуха, яка сталася в Європі у 2022 році, коли було знищено 785 000 гектарів земель повториться.

"Минулого року у нас були лісові пожежі ще в червні, тому ми вирішили максимально мобілізувати сили, а авіація та наземні війська мають бути повністю готовими до 1 червня", - зазначив генеральний інспектор цивільної безпеки Франції Франсуа Пені.

Посуха загрожує врожаю у Південній Європі другий рік поспіль. Засуха призводить до в'янення посівів та затримки посівних робіт, що може призвести до подальшого зростання продовольчої інфляції.

Нагадаємо, 2023 рік може стати найспекотнішим в історії. Світ може побити новий рекорд середньої температури через зміну клімату.

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